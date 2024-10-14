İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ölümler ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, 8 Filistinli de çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı.

Bedr Ailesi'nden İki Kayıp

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Nezle Mahallesi'nde düzenlenen bombardımanda, Bedr ailesinden iki kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 5 kişi daha yaralandı.

Çocuklar da Hedefte

İsrail savaş uçakları, mülteci kampındaki Ebu Hüseyin Okulu'nu da hedef aldı. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı. Bu durum, hava saldırılarının sivil hedefleri ne şekilde etkilediğine dair endişeleri artırmış durumda.