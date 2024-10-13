İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının AA'ya yaptığı açıklamalara göre, saldırı sırasında Ebu Dellal ailesinin evidi hedef alındı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Devam Eden Saldırılar

Bunun yanı sıra, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Son günlerde yaşanan olaylar neticesinde 7 Ekim'den bu yana bölgedeki ölü sayısı alarm verici boyutlara ulaştı. Filistinlilerin Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in saldırıları sonucunda yaklaşık 42 bin 175 Filistinli hayatını kaybederken, bu sayı içerisinde 17 bini çocuk, 11 bin 378’i ise kadın. Ayrıca 98 bin 336 kişi yaralandı.

Sivil Altyapıya Verilen Zarar

Enkazda hala binlerce kayıptan bahsedilirken, halkın güvenli alan olarak kullandığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapı da büyük zarar görmekte.