İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında, 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Görgü Tanıkları ve Saldırıların Detayları

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiler doğrultusunda, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, zor koşullarda yaşayan yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Sağlık kaynakları, bu saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

İHA ile Gerçekleştirilen Saldırı

Ayrıca, Gazze'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda, çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusayrat'taki El-Avde Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.