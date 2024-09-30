İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları: 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı 25'e Ulaştı

İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava ve toprak saldırılarında, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti. Mahmud Basal'dan Açıklama

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bölgede yaşanan saldırılar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Saldırılar, Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

Kuzey Gazze'deki Üzücü Olaylar

Kuzeyde, Beyt Lahiya'da, yerinden edilen ailelerin sığındığı bir okula yapılan hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Cibaliya bölgesinde ise Ebu Nasır ve Semmur ailelerine ait evlere yönelik saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Kentinde Yaşananlar

Gazze kentinde, Harara ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı. Ayrıca, bir toplanma alanına gerçekleştirilen hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta ve Güney Gazze'de Saldırılar

Orta bölgede Faşlan ailesinin evine yapılan saldırıda 1 kişi, Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlenen başka bir saldırıda da 1 kişi öldü. Nusayrat’daki ed-Daalis ailesine yönelik saldırıda 5 ve Deyr Belah’taki yerlerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yönelik saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güney bölgesinde Han Yunus'ta ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırılar, bölgede tırmanan gerilimin ve sivillere yönelik artan saldırıların bir göstergesi olarak kaydediliyor.