İsrail'in Hava Saldırıları ve Hizbullah’ın Tel Aviv Üzerine Füze Taarruzu

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

Bu gece, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerinde birçok yerleşim yerini bombaladı. Başkent Beyrut'un üzerinde iki kez ses duvarını aşan uçaklar, Adlun, Kefr Hatta, Sidon ve diğer önemli bölgeleri hedef aldı.

Hizbullah'dan Yanıt: Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı. İsrail ordu radyosu, füzelerin düşürüldüğünü bildirdi. Bu olay, iki taraf arasındaki gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 50'si çocuk, 95'i kadın toplam 558 kişinin hayatını kaybettiğini, 1835 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırılar başta Beyrut olmak üzere Lübnan'ın güney bölgelerinden büyük bir göç dalgasını tetikledi.

Güncel Durum ve Gelecek Beklentileri

İsrail, 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'a çok sayıda hava saldırısı düzenlemekte ve bu, Lübnan halkı üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sürmesiyle bölgedeki durum giderek daha karmaşık hale geliyor.