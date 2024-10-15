İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'da Yaptığı Hava Saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı neticesinde, 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının dün akşam Batı Bekaa'daki sağlık merkezini hedef aldığını bildirmektedir. Saldırıda, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kimlikleri henüz açıklanmadı.
Sağlık Merkezi Kullanılamaz Hale Geldi
Bombardıman sonucunda sağlık merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.