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İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 3 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:04
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'da Yaptığı Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı neticesinde, 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının dün akşam Batı Bekaa'daki sağlık merkezini hedef aldığını bildirmektedir. Saldırıda, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kimlikleri henüz açıklanmadı.

Sağlık Merkezi Kullanılamaz Hale Geldi

Bombardıman sonucunda sağlık merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

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