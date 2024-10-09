İsrail'in Kuneytra'ya Yönelik Saldırısı

İsrail'in Suriye'deki Askeri Hamlesi

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra iline yönelik bir saldırı düzenlediği bildirildi. Bu bilgi, Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA tarafından aktarıldı.

Saldırının Ayrıntıları

Ajansa göre, İsrail güçleri Kuneytra'nın doğu girişinde bir askeri noktayı hedef aldı. Saldırıda, iç güvenlik birliklerinden bir asker yaşamını yitirdi ve bir başka asker de yaralandı.

Önceki Hava Saldırısı

Daha önce, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bulunduğu Mezze Mahallesi'nde bir apartmana hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Bu olay, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

İsrail’in Stratejisi

Bölgede sürekli bir tehdit algılayan İsrail, 2011'den beri Suriye'de İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna yönelik çeşitli saldırılar düzenlemekte. Ancak, Kuneytra'daki bu son saldırı hakkında İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.