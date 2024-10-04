İsrail'in Lübnan'a Düşük Yoğunluklu Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Hedefi Sağlık Personeli

Son günlerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılar, özellikle Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsüne odaklandı. Yaşanan olayda, hastane çevresine düzenlenen top mermili saldırılarda çok sayıda sağlık personeli ve hemşire yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Detaylar

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in hastane kampüsüne toplamda 4 mermi ile saldırdığı belirtiliyor. Saldırıya ilişkin detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yaralı sayısının oldukça fazla olduğu bildirilmektedir.

Sağlık Kurumları Üzerindeki Baskı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi boşaltma talimatı vererek sağlık kurumlarının işlevselliğini olumsuz etkiledi. Bu durum, Marcayun Devlet Hastanesi'nin tahliyeye gitmesiyle sonuçlanarak hastanenin hizmet dışı kalmasına yol açtı.

İsrail Ordusunun Saldırıları Artıyor

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu 17-18 Eylül tarihlerinde çeşitli tesisleri hedef aldı ve ardından 23 Eylül'de güney Lübnan ile Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 30 Eylül'de Hizbullah'a ait altyapılara yönelik kara saldırılarının yoğun şekilde başladığı duyuruldu.

Kayıplar ve Yaralılar

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sonuçları ağır olmaya devam ediyor. Lübnan Hükümeti'ne bağlı Afet Yönetim Birimi, 8 Ekim'den bu yana saldırılarda 2,011 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9,535 kişinin ise yaralandığını açıkladı.