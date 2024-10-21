İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 17 Kayıp

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'daki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. En az 10 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarında sağlık ekipleri ile ambulansların hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda 4 sağlık çalışanının hayata veda ettiğini, 5'inin de yaralandığını belirten Bakanlık, ayrıca 3 ambulansın hasar gördüğünü açıkladı.

Uluslararası Toplumdan Çağrı

Yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve Beyrut'u ziyaret eden diplomatik yetkililere, İsrail'in saldırılarının durdurulması için harekete geçmeleri yönünde bir çağrı yapıldı.

Baalbek ve El-Mervaine'deki Saldırılar

İsrail'in doğudaki Baalbek kentindeki en-Nebi Enam Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan güneyindeki el-Mervaine beldesine yapılan saldırılarda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Son Veriler ve Hizbullah İle Çatışmalar

8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucunda yaşanan ölümler artmaya devam ediyor. Verilere göre, bu tarihten itibaren 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 628 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise 27 Eylül’de İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermekte. Ancak bu saldırılarda İsrail tarafından büyük bir hasarın olmadığı bildiriliyor.

İnsani Durum

İsrail bombardımanlarının etkisiyle Lübnan’da 100 binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.