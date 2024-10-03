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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 46 Ölü, 85 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 04:02
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 04:02
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 46 Ölü, 85 Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun son 24 saat içinde Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu olaylar, bölgedeki gerginliği bir kez daha artırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarındaki can kayıplarının detaylarına yer verildi. Açıklamada, saldırıların etkilerinin derin olduğu ve sivil kayıpların ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Afet Risk Yönetimi Birimi Verileri

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından dün yapılan açıklamada, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 1928 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 bin 290 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, 1 milyon 200 bin Lübnanlının bombardımanlar nedeniyle yerlerinden edildiği belirtildi.

Bu saldırılar, Lübnan'daki insani durumu ağırlaştırmakta ve bölgedeki gerilimin artmasına neden olmaktadır.

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