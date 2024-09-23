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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğusunda artan hava saldırıları düzenleyerek bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:21
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor

İsrail'den Lübnan'a Yoğun Hava Saldırıları

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırılar En-Nebatiye kenti ile çevresindeki Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasında yoğunlaşırken, 30 dakika içinde 80’den fazla hava bombası atıldı.

Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılar sırasında Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el-Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri gibi birçok nokta hedef alındı. Ayrıca, Kefer Rumman otoyolu ve Et-Tuffah bölgesindeki tepelere de saldırılar düzenlendi. Doğudaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi birçok bölge de benzer saldırılardan nasibini aldı.

Geçmişteki Saldırılar ve Sonuçları

Özellikle dikkat çeken bir olay, 20 Eylül'de Beyrut’un güneyine düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere toplamda 45 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Hizbullah, bu saldırıda kendilerine ait 15 mensubunun, aralarında üst düzey askeri komutan İbrahim Akil’in de bulunduğu, yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

17-18 Eylül tarihlerinde ise, çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından gelen Beyrut saldırısında toplam 84 kişi öldü. Aynı zamanda, 8 Ekim 2023’ten itibaren İsrail ile Lübnan sınırında artan şiddet olayları dikkat çekiyor.

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