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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı 38'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:09
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusuna gerçekleştirilen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı. Bu bilgilere, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklama ile ulaşıldı.

Saldırılar Hangi Bölgelere Yapıldı?

Baalbek el-Hurmul bölgesinde ardı ardına düzenlenen hava saldırıları sonrası yaşanan can kaybı ve yaralı sayısı gündeme geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, 23 Eylül tarihinden beri gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında toplamda 577 kişi hayatını kaybetti. Güney Lübnan ve Beyrut'taki Durum

Son olarak, Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'un kuzeyine yapılan saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bu saldırılar, bölgedeki gerginliği artırmakta.

İsrail Ordu Sözcüsü'nden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Hizbullah'a ait 100’den fazla hedefin bombalandığını belirtti. Adraee, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürdüklerini ifade etti.

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