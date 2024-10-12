İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in güneydeki Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine yönelik saldırısında 4 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Ayrıca, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Beyrut’un Keservan Bölgesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi ölürken, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana meydana gelen saldırılarda toplamda 2 bin 229 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 380 kişi ise yaralanmış durumda. Ölenlerin 104'ü çocuk ve 194'ü kadın.