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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Can Kaybı 356'ya Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 356'ya, yaralı sayısı ise 1246'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:32
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Can Kaybı 356'ya Yükseldi

Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 356'ya yükseldiği bildirildi. Ayrıca, 1246 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Saldırılarda, 24 çocuk ve 42 kadın da dahil olmak üzere toplam 356 kişi yaşamını yitirirken, yaralananların sayısı 1246 olarak kaydedildi.

Saldırılar ve Göç Dalgalanması

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemekte. Bu durum, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine büyük bir göç dalgasının yaşanmasına neden olmaktadır.

Eğitimde Ara ve Barınma İmkanları

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı da güneydeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için kullanılacağını açıkladı.

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