İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Son Durum Raporu

İsrail'in Lübnan Üzerindeki Hava Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail ordusunun 24 saat içinde Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarının artarak devam ettiğini bildirdi. Bu süre zarfında, toplamda 2.306 kişi hayatını kaybederken, 10.698 kişi ise yaralandı.

Yerinden Olma Vakaları

İsrail bombardımanları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı sığınmak zorunda kaldı. Güney Lübnan’dan başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru yoğun bir göç hareketi yaşanırken, Suriye'ye de on binlerce insanın gittiği belirtiliyor.