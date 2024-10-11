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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Askeri Kaybı Arttı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıda 2 askeri öldürdü, 3 askeri yaraladı. Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:13
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Askeri Kaybı Arttı

İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırdı

İsrail ordusunun son günlerde Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda iki Lübnan askeri hayatını kaybetti, üç asker ise yaralandı. Bu durum, Lübnan ordusunca yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Olayın Detayları

Kafra kasabasında bulunan bir Lübnan ordusu mevzisi, İsrail tarafından hedef alındı. Bu saldırı, 8 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İnsani Kaybın Bilançosu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleşen olaylar sonucunda 2,169 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, İsrail ordusunun 27 Eylül tarihinde Beyrut’a düzenlediği hava saldırısına karşılık vermekte ve roket ile füze saldırıları gerçekleştirmektedir. Bu saldırılarda çoğunlukla ordu üsleri hedef alınırken, İsrail tarafında büyük hasar bildirilmediği kaydedilmektedir.

Göç ve Yer Değiştirme

İsrail bombardımanları sonucu Lübnan içerisinde yüz binlerce insan yerinden oldu. Batı yönünde, başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göçler yaşanırken, Suriye'ye doğru da 10 binlerce insanın geçiş yaptığı bildirilmektedir.

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