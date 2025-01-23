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İsrail'in Lübnan Ateşkesini 639 İhlal: Son Gelişmeler

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 58 günde 639 kez ihlal etti. Yeni detaylar ve kayıplar açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:18
İsrail'in Lübnan Ateşkesini 639 İhlal: Son Gelişmeler

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşması 58. gününe girerken, İsrail'in bu anlaşmaya yönelik ihlallerinin sayısı 639'a ulaştı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Mercayun ilçesindeki Kantara ve Taybe beldesi arasındaki bir evi ateşe verdi. Ayrıca, Kefr Kila ve Vezzani kasabalarında da çeşitli ev ve binaların yıkıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki ateşkes ihlalleri, 10 kez daha artarak toplam ihlal sayısını 639'a çıkardı.

İsrail, Hizbullah tehdidiyle mücadele ettiğini iddia ederek, özellikle Lübnan'ın güney bölgelerine ve yerleşim alanlarına saldırılar düzenlemekte.

Son verilere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'ya göre, bu ihlaller sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi ise yaralandı.

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