İsrail'in Lübnan Güneyine Saldırısı: 7 Kişi Yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 7 kişi yaralandı; saldırılar El-Huş, Ensar ve Nakura'yı hedef aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 23:55
Güncelleme: Yaralı sayısı güncellendi; Lübnan Sağlık Bakanlığı ve İsrail Ordusu açıklamaları eklendi.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 7 kişi yaralandı.

NNA haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Sur kentindeki El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede bir ev ile yolda maddi hasar meydana geldi; olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti.

Diğer hedefler ve gözlemler

İsrail savaş uçağı Nebatiye kentine bağlı Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi; saldırı sonucu bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Nakura beldesinde ışık saçan mühimmat kullandı ve Ez-Zeraniye Vadisi'nde bir alanı hedef aldı.

İsrail'e ait İHA'ların ülkenin güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Hizbullah’a ait bazı noktalara yönelik olduğu, hedeflerin arasında altyapı, silah depoları ve bir roket fırlatma rampasının bulunduğu öne sürüldü.

Ateşkes sonrası durum

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği aktarılıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu; bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki hakimiyetini sürdürüyor.

