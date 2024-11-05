İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında, can kayıpları artmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 13'e, yaralı sayısı ise 13 bin 553'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre, dünkü saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti ve 61 kişi yaralandı. Saldırıların ülke genelinde sürmesini endişe ile takip eden vatandaşlar, özellikle güney kesimlerden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç etmeye devam ediyor.

Göç Durumu ve Sığınmacılar

Lübnan hükümeti, yerinden edilen 539 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle oluşan insani kriz, bölgedeki durumu daha da zorlaştırmış durumda.