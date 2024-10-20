İsrail'in Saldırısı Sonucu Endonezya Hastanesinde 2 Hasta Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı Sonrası Hastanede Trajik Gelişmeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesine düzenlediği bombardıman sonucu hastanenin elektriksiz kaldığını ve 2 hastanın bu sebeple hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanede Yaralanmalar ve Elektrik Kesintisi

Ghebreyesus, hastaneye gerçekleştirilen saldırıda toplam 40 hasta ve sağlık personeli yaralandığını belirtti. "Hastanenin jeneratörü vuruldu ve elektriksiz kaldı. Bunun sonucunda 2 kritik hasta hayatını kaybetti," sözleriyle durumu özetledi.

Hastanelerin Güvenliği ve İnsani Yardım İhtiyacı

DSÖ Genel Direktörü, El-Avde Hastanesi'ne yapılan saldırıda sağlık çalışanlarının da yaralandığını ifade ederek, "Hastanelerin yakınlarındaki saldırılar, erişimi tehlikeye atarak hastaneleri hızla işlevsiz hale getirebilir," dedi.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin korunması gerekliliğini vurgulayarak, Gazze'deki koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. DSÖ'nün yakıt, tıbbi malzeme ve gıda ile kritik hastaları Şifa Hastanesi'ne nakletmek için Kemal Advan Hastanesine bir yardım misyonu düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

Son olarak, Gazze'de acil bir ateşkes sağlanması gerektiği çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Kemal Advan ve El-Avde hastanelerinin faaliyette kalması hayati önem taşıyor. İhtiyaç duyan tüm hastalara ulaşmak için sürdürülebilir ve güvenli erişim çağrısında bulunuyoruz," dedi.