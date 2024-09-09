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İsrail'in Suriye Üzerindeki Hava Saldırıları İddiası

İsrail'in Suriye'nin Hama ve Tartus bölgelerinde 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:15
İsrail'in Suriye Üzerindeki Hava Saldırıları İddiası

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Hava Saldırıları

Son günlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki askeri hedeflere yönelik 15 hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Bu saldırıların, Suriye rejimiyle bağlantılı sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığı bildirildi.

Saldırıların Hedefleri

Hedef alınan bölgeler arasında, Hama ilindeki Misyaf'ta bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Tartus'taki İran destekli gruplara ait askeri noktalar yer alıyor. Saldırıların ardından, Suriye haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail'den Yanıt Yok

İsrail hükümeti, bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ülkedeki yetkililer, 2011 yılında başlayan iç savaş süresince, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna yönelik çeşitli askeri operasyonlar gerçekleştirmiştir.

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