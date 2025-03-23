İsrail'in Tahliye Kararı: Gazze'de Filistinliler Yeniden Göç Ediyor

İsrail'in tahliye uyarısı sonrası Gazze'deki Filistinliler, evlerini terk ederek yeniden göç etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:56
İsrail'in Tahliye Kararı: Gazze'de Filistinliler Yeniden Göç Ediyor

İsrail'in Tahliye Kararı: Gazze'de Filistinliler Yeniden Göç Ediyor

İsrail ordusunun yaptığı tahliye uyarısının ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel Sultan Mahallesinde yaşayan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor. Bu olay, yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, bölgedeki sivil halkın acilen güvenli bölgelere gitmesi gerektiğini duyurarak, Tel Sultan Mahallesi'nin boşaltılmasını istedi. Filistinliler, bu tehditler sonrası yalnızca birkaç parça eşya alarak yaya olarak Mevasi bölgesine doğru yola çıktı.

Tel Sultan'daki evlerini ve çadırlarını terketmek zorunda kalan Filistinliler, endişe dolu bir atmosferde göç etmeye başladılar. Uçak sesleri eşliğinde gerçekleştirilen tahliye, halkın ne denli çaresiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in, gece boyu Han Yunus ve çevresindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılar sonucunda, bu sabah erken saatlerde Refah ve Han Yunus'ta hava saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, pek çok kişi de yaralandı.

Adraee, Tel Sultan'ı "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirirken, sivillerin barınma merkezlerinde kalmamaları yönünde tehditlerde bulundu. Filistinlilerin gece boyunca yaşadıkları tehlikeler, durumu daha da kritik hale getirdi.

İsrail ordusu, göç eden Filistinlilere, önceliklerinin güvenli alanlara ulaşmak olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Ancak, yaşanan bu yerinden edilme olayları, bölgedeki insani krizin boyutunu daha da artırmış durumda.

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