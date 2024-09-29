İsrail Kamu Denetçisi'nden Orduya Sert Eleştiriler

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'dan Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, ordunun 7 Ekim 2023'te yaşanan başarısızlıklara dair soruşturmaları engellediğini öne sürdü. Englman, "Gazze Şeridi sınırında, Sderot ve Ofakim'de güvenlik sorumluluğunun araştırıldığı bu durum, ciddi bir ihmalin göstergesi. Bu konuda bağımsız bir araştırma yapılmadı," şeklinde konuştu.

Englman'ın Dikkat Çeken İfadeleri

Jerusalem Post ve Maariv gibi medya organlarının etkinliğine katılan Englman, 7 Ekim’de gerçekleşen olayların yanı sıra, Reim beldesindeki festival ruhsatlandırmasının da soruşturmaya tabi tutulduğunu ifade etti. "Burada büyük bir başarısızlık var. Bir yıl geçti fakat herhangi bir objektif dış taraf bu başarısızlıkları soruşturmaya başlamadı," dedi.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Yorumları

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçiliği Ofisinin bu meseleye müdahale etmemesi gerektiğini savunuyordu. Ancak Englman, Halevi'nin bu düşüncesine katılmadığını ve hala soruşturma sürecinin gerekliliğini vurguladığını belirtti.

Hamas'ın Saldırısı ve Sonrası

Öte yandan, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen 7 Ekim saldırısı sonucunda, İsrail'de 1200 kişi hayatını kaybetmişken, Gazze’ye yönelen saldırılarda 41 bin 595 Filistinli ölümün kaydedildiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana kayıpları ise 713 ölü, 4 bin 448 yaralı asker olarak belirtildi. Yaralı ve ölü sayılarının artmasından endişe ediliyor, sivil altyapının hedef alınması ise halk arasında ciddi bir tedirginliğe yol açıyor.