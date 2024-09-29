DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.248.240,94 -0,26%

İsrail Kamu Denetçisi'nden Orduya Sert Eleştiriler

İsrail Kamu Denetçisi, orduyu 7 Ekim'deki başarısızlıkları soruşturmaktan kaçınmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:38
İsrail Kamu Denetçisi'nden Orduya Sert Eleştiriler

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'dan Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, ordunun 7 Ekim 2023'te yaşanan başarısızlıklara dair soruşturmaları engellediğini öne sürdü. Englman, "Gazze Şeridi sınırında, Sderot ve Ofakim'de güvenlik sorumluluğunun araştırıldığı bu durum, ciddi bir ihmalin göstergesi. Bu konuda bağımsız bir araştırma yapılmadı," şeklinde konuştu.

Englman'ın Dikkat Çeken İfadeleri

Jerusalem Post ve Maariv gibi medya organlarının etkinliğine katılan Englman, 7 Ekim’de gerçekleşen olayların yanı sıra, Reim beldesindeki festival ruhsatlandırmasının da soruşturmaya tabi tutulduğunu ifade etti. "Burada büyük bir başarısızlık var. Bir yıl geçti fakat herhangi bir objektif dış taraf bu başarısızlıkları soruşturmaya başlamadı," dedi.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Yorumları

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçiliği Ofisinin bu meseleye müdahale etmemesi gerektiğini savunuyordu. Ancak Englman, Halevi'nin bu düşüncesine katılmadığını ve hala soruşturma sürecinin gerekliliğini vurguladığını belirtti.

Hamas'ın Saldırısı ve Sonrası

Öte yandan, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen 7 Ekim saldırısı sonucunda, İsrail'de 1200 kişi hayatını kaybetmişken, Gazze’ye yönelen saldırılarda 41 bin 595 Filistinli ölümün kaydedildiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana kayıpları ise 713 ölü, 4 bin 448 yaralı asker olarak belirtildi. Yaralı ve ölü sayılarının artmasından endişe ediliyor, sivil altyapının hedef alınması ise halk arasında ciddi bir tedirginliğe yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
2
Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı
4
Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto
5
Adana'da Diş Hekimine Saldırı: Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
6
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Lübnan'a Destek Mesajı
7
Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek