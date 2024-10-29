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İsrail, Lübnan’ın Güneyindeki 16 Köyün Tahliyesini İstedi

İsrail ordusu, Lübnan'da 16 köyün sakinlerinden tahliye talep etti, bölgedeki çatışmalar sonucunda can kaybı yüksek.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:47
İsrail, Lübnan’ın Güneyindeki 16 Köyün Tahliyesini İstedi

İsrail Ordusu'ndan Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 16 köyde yaşayan halktan, evlerini terk ederek Lübnan-İsrail sınırından 60 kilometre kuzeye gitmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu köylerin sakinlerine Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu.

Güney Yönüne Gitmemeleri Tavsiyesi

Adraee, bölge halkını güney yönüne gitmemeleri konusunda uyararak, bu hareketin tehlikeli olabileceğini vurguladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte tahliye çağrıları yaparak çok sayıda kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Çatışmalarda Can Kaybı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süregelen çatışmalar sırasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 2 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Ayrıca, 12 bin 592 kişi yaralandı.

Hizbullah’ın Karşılık Verdiği Saldırılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül tarihinden itibaren İsrail ordusunun, güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine birçok hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'taki hava saldırısında yaşamını yitirdi. Temasları sıklaştırarak İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veren Hizbullah, genellikle İsrail ordusu üslerini hedef alıyor.

Yerinden Edilme Sorunu Büyüyor

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

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