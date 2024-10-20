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İsrail Ordu’su UNIFIL Gözlem Kulesini Yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'daki UNIFIL gözlem kulesini yıkarak uluslararası hukuku ihlal etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:12
İsrail Ordu’su UNIFIL Gözlem Kulesini Yıktı

İsrail Ordusu'ndan Marvahin'de Provokasyon

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Marvahin bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) gözlem kulesini hedef aldı. Olay, erken saatlerde bir buldozerin kulesi ve çevresindeki telleri kasten yıkmasıyla gerçekleşti.

BM'den Açıklama Geldi

Birleşmiş Milletler, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak, "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı" ifadesini kullandı. Ayrıca, BM personeli ve mülklerinin güvenliğinin sağlanmasının tüm aktörlerin yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık Vurgusu

Açıklamada, "BM mevzilerini ihlal etmek uluslararası hukuka aykırıdır" vurgusu yapıldı. Ayrıca, İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve BM tesislerine zarar vermek için kasıtlı davranışlarda bulunduğu belirtildi.

Her ne kadar bazı ülkeler baskı kursa da, Barış Gücü askerleri tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir.

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