İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda baskın gerçekleştirdi ve en az 13 Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirilen habere göre, bu baskınlar Tubas, Nablus, Beytüllahim, Ramallah, Cenin, El Halil şehirlerinin yanı sıra Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı ve Cebel el-Mubekkir bölgesinde yapıldı.

Baskınlar Sonrası Hasar ve Artan Gözaltılar

Baskınlarda, Tubas'ta bir genci, Nablus'ta bir kadınla birlikte toplamda 2 kişiyi, Cenin kentinden 3 kişiyi ve El Halil'den 7 kişiyi gözaltına alan İsrail askerlerinin, baskın sırasında gözaltına alınanların evlerinde ve iş yerlerinde ciddi hasara neden olduğu da belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırının 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların artış gösterdiği ifade ediliyor. Bu süre zarfında, 171’i çocuk olmak üzere toplamda 957 Filistinli hayatını kaybetti, 7000'den fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Demir Duvar Operasyonu ve Genişleyen Baskınlar

Ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adı altında bir saldırı başlattı. Bu saldırılar, birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buradaki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında işgal uygulamalarını sürdürüyor. Bu baskınlar, bölgedeki gerginliği artıran ve Filistin halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturan gelişmeler arasında yer alıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Beytüllahim, Ramallah, Cenin, El Halil kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı ve Cebel el-Mubekkir bölgesine baskınlar düzenledi. Nablus kentine düzenlenen baskında, kentteki bazı bölgelerde aramalar yapıldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Beytüllahim, Ramallah, Cenin, El Halil kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı ve Cebel el-Mubekkir bölgesine baskınlar düzenledi. Nablus kentine düzenlenen baskında, kentteki bazı bölgelerde aramalar yapıldı.