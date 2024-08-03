İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Ramallah'ta Baskın Yapıyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine yönelik yeni bir baskın düzenledi. Bu operasyon sırasında, bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

WAFA'nın Raporuna Göre Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, baskın, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abvin beldesinde gerçekleştirildi. Olay sırasında yaralanan Filistinli, derhal Selfit Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail Askerlerinin Yöntemleri

Baskın sırasında İsrail askerleri, iki eve operasyon düzenleyerek içeri girdi. Evlere yaptıkları baskının ardından, orada bulunan insanlar sorguya çekildi ve evler karargaha dönüştürüldü.

Çatışmaların Artışı ve Sonuçları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, bu çatışmalar sonucunda 594 Filistinli hayatını kaybetmiş bulunuyor.