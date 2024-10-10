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İsrail Ordusu Batı Şeria'da El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çatışmalar yaşandı ve çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:45
İsrail Ordusu Batı Şeria'da El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail Ordusundan El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bulunan El-Faria Mülteci Kampı'na büyük bir baskın düzenleyerek, Filistinli direnişçilerle çatışmalara girdi. Baskın, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlatmasından bu yana artan gözaltı ve saldırılar kapsamında gerçekleşti.

Baskın ve Çatışmalar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu askeri buldozerler eşliğinde birçok noktadan kampı kuşattı. Askerler, keskin nişancıları binaların çatılarına yerleştirerek kamp içerisinde baskın gerçekleştirdi. Filistinlilerin evlerinde zorla arama yapılırken, buldozerler kampın alt yapısına ve yerel mülklerine ciddi zararlar verdi.

Acil Durum ve Gözaltılar

Baskına karşı koyan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı ve yüksek patlama sesleri duyuldu. Bu süreçte, çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, İsrail askerlerinin kamp içerisindeki ambulans merkezine ateş açarak sağlık çalışanlarının orayı terk etmesini istediği bildirildi.

Son Durum

El-Faria Mülteci Kampı'na yönelik baskın, toplu gözaltıları ve saldırıları artıran işgal güçlerinin, 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği operasyonların bir parçası. Bu süre zarfında, en az 160’ı çocuk olmak üzere toplamda 748 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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