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İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarını 8. Günde Genişletti

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırıları 8. gününde Tulkerim'e yayıldı, Filistinliler zorla evlerinden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:03
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarını 8. Günde Genişletti

İsrail Ordusu, Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 8. gününde genişleterek sürdürmeye devam ediyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, ordunun Tulkerim kentine, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği bildirildi.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda Zorla Evlerden Çıkarma

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onlarca aile evlerinden zorla çıkarıldı, el konulan evler askeri kışlaya dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

Selame, İsrail askerlerinin Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek, kampın altyapısının da yıkılmaya başladığını kaydetti.

Cenin'deki Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları Tulkerim'e taşıdı. Ordudan gelen bilgilere göre, çok sayıda İsrail askeri, Tulkerim kenti ve kampına düzenlenen saldırılara katıldı.

Bir insansız hava aracı (İHA) tarafından Tulkerim'de gerçekleştirilen saldırıda, 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan Çağrı

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına son verme çağrısında bulundu. WAFA'ya göre yapılan açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlık ve endişe hali sürüyor, güvenlik tehlikeye atılıyor. İsrail müdahalelerini durdurma diğer çatışmaları önleyebilir" denildi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adıyla saldırılar başlatmıştı. Cenin ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek bölgedeki evleri yıktığı bildiriliyor.

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