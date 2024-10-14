İsrail Ordusu Cenin'e Baskın Düzenledi, 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Cenin'e Operasyon

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskınlar sırasında açtıkları ateşle 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin'deki çatışmalarda kurşunla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hamad, 17 yaşındaki Reyyan İbrahim es-Seyyid'in hayatını kaybettiğini aktardı.

Cenin Mülteci Kampı'nda Yaralılar Var

Filistin Kızılayı, Cenin Mülteci Kampı'nda yaşamını yitiren bir kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ayrıca, bölgedeki ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı hastaneye sevk edildi.

Yıkım Araçları ve Patlama Sesleri

Sosyal medya platformlarında, baskının gerçekleştirildiği anlarda kullanılan buldozerlerle ağır yıkım araçlarının kamp içine giriş yaptığına dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, kampın farklı noktalarında yaralıların bulunduğu gözlemlendi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin kentine ve mülteci kampına buldozerlerle baskın düzenlediğini aktardı. Kamp alanında patlama sesleri duyulurken, bazı yüksek binalara keskin nişancıların yerleştirildiği bildirildi. Cenin’de insansız hava araçlarının (İHA) yoğun bir şekilde uçarak operasyonu desteklediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınların sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.