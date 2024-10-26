İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail Askerlerinden Gazze'deki Hastaneye Baskın

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek, Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, alıkonanların Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ve itfaiye ekibi üyesi Ramazan el-Akra olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu iki kişinin İsrail askerleri tarafından "bilinmeyen bir yere" götürüldüğü belirtildi.

Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen baskında, hastanedeki oksijen tankının hedef alınmasıyla birlikte ölümlerin yaşandığı duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da, hastaneye yönelik baskının ardından Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin aralarında bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığını ve durumlarının belirsiz olduğunu açıkladı.