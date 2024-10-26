DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.304.432,61 -0,38%

İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek iki kişiyi alıkoydu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 00:15
İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail Askerlerinden Gazze'deki Hastaneye Baskın

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek, Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, alıkonanların Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ve itfaiye ekibi üyesi Ramazan el-Akra olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu iki kişinin İsrail askerleri tarafından "bilinmeyen bir yere" götürüldüğü belirtildi.

Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen baskında, hastanedeki oksijen tankının hedef alınmasıyla birlikte ölümlerin yaşandığı duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da, hastaneye yönelik baskının ardından Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin aralarında bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığını ve durumlarının belirsiz olduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 26 Ekim 2024
2
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı
4
Tunus'ta İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi
5
Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi
6
İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi
7
DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi ile İletişim Kurdu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu