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İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çatışmalarda yaralanan bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:24
İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail Ordusu Çatışmalarda Asker Kaybını Açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralılara ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Nahal Tugayı mensubu Amit Friedman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm Sayısı Artıyor

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze'ye yönelik başlatılan saldırılarda toplamda 703 İsrail askeri yaşamını yitirdi. Bunların 339'unun karadan gerçekleştirilen işgal sürecinde meydana geldiği ifade edildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde, 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda, büyük bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı bildiriliyor. Çatışmalar nedeniyle insanlık dramı her geçen gün daha da derinleşiyor.

Enkaz Altında Kalanlar ve Sivil Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla birlikte sivil altyapıda büyük tahribat meydana geldi. Ayrıca, henüz enkaz altında binlerce insanın yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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