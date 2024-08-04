İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Filistinlilere Tahliye Uyarısı Yaptı

İsrail Ordusu Filistinlilere Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta bazı mahallelerde operasyon düzenleyeceğini bildirdi ve bu alanlarda yaşayan Filistinlilerden hemen tahliye olmalarını istedi.

Hedef Mahalleler Belirlendi

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus'un Curt el-Lut, El-Menara, Maan, Kızan en-Neccar, Kızan Ebu Rüşvan, Es-Selam ve El-Haşaş mahallelerinde yaşayanlara uyarıda bulundu.

"Derhal Tahliye Edin" Uyarısı

Adraee, "Hamas ve diğer terör örgütleri, sizin bulunduğunuz bölgeden İsrail'e füze göndermeye başladı. İsrail ordusu bu unsurlara karşı harekete geçecek. Bu nedenle derhal bu bölgeleri tahliye edip, insani bölgelere yönelmelisiniz." ifadelerine yer verdi.

Füzeler Han Yunus'tan Fırlatıldı

İsrail ordusu, daha önce Han Yunus'tan İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.