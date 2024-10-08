İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Süheyl Hüseyin'i Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı bir duyuruda, Lübnan'ın güneyindeki Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Hüseyin'in Rolü

Açıklamada, Hüseyin'in İran ile Hizbullah arasındaki silah transferi ve dağıtımından sorumlu olduğu iddia edildi. Ayrıca, Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'ın stratejik projelerinin lojistiğini yönettiği belirtildi.

Hizbullah'tan Yanıt Bekleniyor

Hizbullah cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olay, İsrail'in Hizbullah ile sürdürdüğü çatışmaların daha da tırmanmasına yol açabilir.

İsrail'in Saldırıları ve Kaybedilen Hayatlar

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 2083 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Hizbullah'ın Karşılık Vermesi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023 tarihinde Beyrut'a düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Ancak, İsrail tarafında büyük hasar rapor edilmediği aktarılıyor.

Göç Dalgaları

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce insan yerinden olmuş durumda. Beyrut'tan ülkenin kuzeyine doğru göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişinin geçtiği belirtiliyor.