İsrail ordusu Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidi

Boşaltma çağrısı ve "askeri amaç" iddiası

İsrail ordusu, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak limanın boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hudeyde Limanı'na yönelik tehditleri paylaştı.

Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

Adraee, "İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunarak, limanda bulunanların ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Hudeyde Limanı'na hava saldırıları düzenlemişti.