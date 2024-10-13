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İsrail Ordusu, Lübnan'da Camileri Hedef Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırıları sonucu 2 cami yıkıldı, ölü sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:33
İsrail Ordusu, Lübnan'da Camileri Hedef Aldı

İsrail Ordusu Hava Saldırılarıyla Camileri Vurdu

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava operasyonları, Lübnan'ın güney bölgelerinde iki camiyi yok etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılar Sur ve Nebatiye kentlerinde yoğunlaştı.

Sur Kentinde Camiler Hedef Alındı

Sur kentinin Dahira beldesinde bir cami, bölgedeki Ceradih askeri bölgesi'nden sızan İsrail askerleriyle birlikte bombalandı. Bu saldırının bölgeye olan etkisi büyük oldu.

Tarihi Cami Yıkıldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Kefr Tebnit beldesine düzenlenen yoğun hava bombardımanında bir tarihi caminin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalara devam ederken, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'da hava saldırılarında 2 bin 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu ölülerin 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın.

Yerinden Edilmeler ve Göç

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, Suriye’ye göç edenlerin sayısının 430 bini aştığını belirtiyor.

Sonuç olarak, İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları, bölgedeki insani durumu zorlaştırırken, saldırıların yol açtığı tahribat ve kayıplar kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır.

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