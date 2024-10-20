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İsrail Ordusu Lübnan'da Şiddetli Çatışmalara Neden Olan Sızma Girişiminde Bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çatışmalara yol açan bir sızma girişiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:38
İsrail Ordusu Lübnan'da Şiddetli Çatışmalara Neden Olan Sızma Girişiminde Bulundu

İsrail Ordusu Düşmanca Bir Girişimde Bulundu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahira beldesine sızma girişimi, bölgede şiddetli çatışmalara neden oldu.

Hava Saldırılarıyla Güçlendirilen Sızma Girişimi

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından bildirildiğine göre, İsrail kuvvetleri, Dahira beldesine düzenlenen sızma girişimi sırasında yoğun hava bombardımanları gerçekleştirdi.

Çatışmaların Şiddeti Artıyor

İlk raporlara göre, bu sızma girişimi, İsrail askerleri ile bölgede bulunan direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara yol açtı.

Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenlendi

Ayrıca, İsrail'in savaş uçaklarının, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki Harat Hıreyk ve Hades mahallelerine de hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Savaş Taktikleri ve Yıkım

İsrail güçlerinin, güneydeki Meys el-Cebel bölgesindeki Et-Taraş Mahallesinde yüksek patlayıcılarla bubi tuzağı kurarak alanı havaya uçurduğu, ayrıca Bint Cebel bölgesindeki Blida mezarlığını da buldozerle tahrip ettiği ifade edildi.

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