İsrail Ordusu, Lübnan'daki Çatışmalarda Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Acı Kayıp

İsrail ordusu, karadan ve havadan sürdürdüğü saldırılar kapsamında Lübnan'daki çatışmalarda bir çavuşunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordunun resmi açıklamasına göre, Lübnan'ın güneyinde dün gerçekleşen çatışmalarda söz konusu asker hayatını kaybetti.

Önceki Kayıplar

Yalnızca geçtiğimiz günlerde, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü bildirilmişti. Bununla birlikte, İsrail makamları, bu tür çatışmalarda kaç askerinin hayatını kaybettiği konusunda herhangi bir veri yayınlamama kararı aldı.

Hizbullah Hedef Alınıyor

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Bu saldırılar, çatışmaların daha da tırmanmasına neden olmuş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.