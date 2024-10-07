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İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki çatışmada bir askerini kaybetti. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:52
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Bir Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Çatışmada Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, sınır bölgesindeki çatışmalara dair önemli bir açıklama yaptı. Başçavuş Aviv Magen (43), Lübnan sınırındaki bir çatışmada hayatını kaybetti.

Saldırıların Başlangıcı ve Sonuçları

İsrail ordusunun beyanına göre, Bu olay, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından başlatılan operasyonların bir parçası olarak gerçekleşti. O tarihten beri, Gazze ve Lübnan’da hayatını kaybeden asker sayısı toplamda 729’a ulaştı.

Devam Eden Çatışmalar

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yoğun çatışmalar sürmektedir. Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerindeki askeri hedefleri füze ve insansız hava araçları ile vurmakta, buna karşılık olarak İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyine ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirmektedir.

Bu çatışmaların sonucunda hem bölgedeki istikrarın tehlikeye girmesi hem de sivil can kayıplarının artması endişe verici bir durum olarak öne çıkmaktadır.

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