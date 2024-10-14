İsrail Ordusu Suriye'den Gelen İHA'ları Engelledi

İsrail Ordusu, Suriye'den Yönelen İHA'ları Önledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye topraklarından İsrail'e doğru hareket eden iki insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Savunma Açıklaması

Ordudan yapılan açıklamada, Suriye üzerinden gelen İHA'ların başarılı bir şekilde tespit edildiği ve hava savunma sistemleriyle İsrail topraklarına girmeden engellendiği belirtildi.

Önceki Olaylar

Bu gelişme, İsrail'in kuzeyinde, özellikle Hayfa şehri yakınlarındaki askeri üsse dün düzenlenen İHA saldırısının ardından yaşandı. Bu saldırıyı Hizbullah üstlenmiş, olayda 4 İsrail askeri hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik Tedbirleri Arttırılıyor

Son gelişmelerle birlikte, İsrail'in hava savunma mekanizmalarının ve güvenlik stratejilerinin üzerindeki baskının arttığı görülüyor.