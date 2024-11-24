İsrail Ordusu, Suriye-Lübnan Sınır Kapısını Hedef Aldı

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki Cusiyye Sınır Kapısı'na dün hava saldırısı düzenledi. Ordudan yapılan açıklamaya göre, saldırı Hizbullah’ın silah transferi için bu kapıyı kullandığını öne sürdüğü gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Saldırının Gerekçesi

Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi. Ordunun iddialarına göre Hizbullah, sınırı Suriye'den Lübnan'a silah transferi için kullanıyor.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, 25 Ekim'de de aynı kapıyı hedef almıştı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, önceki saldırılardan ötürü bu bilinçli saldırının sınır kapısının hizmet dışı kalmasına yol açtığını duyurmuştu.

Ek olarak, 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki El-Masna sınır kapısının da bombalandığı ve bu olayın iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapanmasına neden olduğu bildirildi.

İnsani Durum

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yapılan hava saldırılarının Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyenlerin yaşam hattını tehdit ettiğini açıkladı. Güney kesimlerden Beyrut ve kuzeye doğru olan göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, İsrail saldırıları sebebiyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi; bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.