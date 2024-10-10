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İsrail Ordusu Tulkerim'e Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Çatışmalar ve patlamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:20
İsrail Ordusu Tulkerim'e Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusunun Tulkerim'e Hava Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Hava Saldırıları ve Çatışmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Tulkerim'in doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı ve çevresine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırıların yapıldığı bölgelere derhal sağlık ekipleri sevk edildi. Bunun yanı sıra, İsrail askerleri Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatma altına aldı. Olaylar sonrası, kamp girişinde İsrail buldozeri yanında bir patlayıcı infilak etti.

Altyapıya Zarar ve Güvenlik Önlemleri

İsrail ordusuna ait buldozerler kampın sokakları ve altyapısına ciddi zararlar verdi. Ayrıca, İslami Cihad'ın silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyeleri, İsrail askeri araçlarının yakınında el yapımı patlayıcıların patlatıldığını duyurdu.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, kampın girişlerine İsrail askeri araçları yerleştirildi ve kampın giriş-çıkışlarına yasak konuldu.

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