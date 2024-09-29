İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı: Tansiyon Artıyor

İsrail Ordusu Beyrut'un Dahiye Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu bölge, Hizbullah'ın önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bölgeye Yapılan Roket Saldırıları

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine, Lübnan'dan 10 roket atıldığı bildirildi. Olay sonrasında alarm sistemleri devreye girdi. Hayfa kentinden patlama sesleri duyulurken, bazı roketlerin başarılı bir şekilde engellendiği belirtildi.

Hizbullah'a Suikast İddiası

İsrail ordu radyosuna göre, yapılan hava saldırısında Hizbullah'ın patlayıcı ve füze üretiminden sorumlu birimin başındaki isme suikast gerçekleştirildi. Bu, sürekli olarak artan gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ölü Sayısı ve Sığınma Hareketi

Lübnan makamları, 17 Eylül 2023’ten beri İsrail saldırılarında toplam 1052 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 104'ünün çocuk ve 194'ünün kadın olduğunu açıkladı. Haftalar süren çatışmalar sonucunda, birçok kişi Beyrut ve kuzey bölgelerinden sığınmak için Suriye'ye göç etti.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, İsrail'le süregelen çatışmada karşılık vermeye devam ediyor. Genellikle ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda İsrail tarafında büyük bir hasar rapor edilmedi.