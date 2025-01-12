İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi

İsrail Ordusu'ndan Beyt Hanun'a Güvenlik Kuşağı Teklifi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine Filistinlilerin girişini engelleyecek kalıcı bir güvenlik kuşağı oluşturulmasını önerdi. Bu öneri, yerinden edilen Filistinlilerin beldeye gelecekte dönüşünü engellemeyi amaçlıyor.

Güvenlik Kuşağının Detayları

İsrail Ordu Radyosu tarafından aktarılan habere göre, Beyt Hanun'un İsrail'in Sderot kentine bakan tepelik alanlarında bu güvenlik kuşağının oluşturulması planlanıyor. Öneri, Gazze'nin kuzeyinde süren saldırıları yöneten İsrail Ordusu Güney Bölgesi Komutanlığı tarafından getirildi.

Yetkililerin değerlendirmesine göre, oluşturulacak olan bu güvenlik kuşağı ile gelecekte Beyt Hanun'da İsrail yerleşimlerine ve Sderot demir yolu hattına bakan konutların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Böylece, potansiyel roket ve keskin nişancı ateşine karşı genişletilmiş bir güvenlik alanı yaratılmış olacak.

Beyt Hanun'daki Durum

Son iki ay boyunca, İsrail ordusu Beyt Hanun beldesine yönelik hava ve topçu bombardımanlarıyla bölgedeki yıkımı sürdürüyor. Bu operasyonlar, o bölgede yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme amaçlı yürütülüyor.