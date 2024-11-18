İsrail Ordusundan Lübnan'a 300 Hava Saldırısı: 13 Bin 522 Vurgu

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Artış Gösteriyor

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Lübnan'a 300 hava saldırısı düzenledi. 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen toplam hava saldırı sayısı 13 bin 522 olarak kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, bu bilgilerin temel kaynağı Lübnan Çevre Bakanlığı'nın raporu.

Güney Lübnan'da Yoğunlaşan Saldırılar

Rapora göre, söz konusu hava saldırılarının büyük çoğunluğunun güney bölgelerde yoğunlaştığı ifade edildi. Saldırılar sonucunda yerlerinden edilen vatandaşlar için 1173 sığınma merkezi açıldığı, bunlardan 981'inin maksimum kapasiteye ulaştığı bildirildi. Şu ana kadar sığınma merkezlerine 187 bin 992 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Göç ve Kayıplar Sürüyor

İsrail'in bombardımanı ile birlikte göç dalgalarının devam ettiği vurgulandı. 23 Eylül - 18 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 610 bin 883 kişinin geçiş yaptığı, bunlardan 385 bin 555'inin Suriyeli ve 225 bin 328'inin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

İnsan Kaybı ve Tarım Sektöründeki Etkiler

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin hayatını kaybettiği, 14 bin 929 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Lübnan'daki tarım sektörünün yüzde 70'inin İsrail saldırılarından olumsuz etkilendiği ve binlerce hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Uluslararası Yasaklı Silahlar Kullanılıyor

Raporda, İsrail'in uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullanılması nedeniyle 65 bin zeytin ağacının yok olduğu bilgisi de yer aldı. Bu durum, Lübnan'ın tarım sektörünü ve gıda güvenliğini tehdit eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.