İsrail Ordusundan Lübnan'da İHA'lı Saldırı: 1 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde İHA ile bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:05
İsrail Ordusundan Lübnan'da İHA'lı Saldırı: 1 Ölü

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde İHA'lı Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı bildirildi. Olay, kentin sahil yolunda, Sayda Belediye Stadyumu yakınında gerçekleşti.

Saldırı Sonrası Gelişmeler

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) saldırıyı düzenlediği açıklandı. Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve araçta çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Maalesef, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, basında yer alan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı gözlemlendi.

Suikast İddiaları

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12, saldırının bir suikast girişimi olabileceğine dair bilgi aktardı. Haberde, hedef alınan kişinin "bir Hamas yetkilisi" olduğu öne sürüldü.

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