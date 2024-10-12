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İsrail Ordusunun Gazze'deki Son Saldırıları: 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 49 Filistinli yaşamını yitirdi, 219 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:07
İsrail Ordusunun Gazze'deki Son Saldırıları: 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gerçekleştirdiği Saldırılar

Son 24 saat içinde, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 49 kişinin ölümüne ve 219 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılar gerçekleştirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, bu durum hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Devam Eden Saldırılar ve Etkileri

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde 372 gündür aralıksız devam eden saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42,175'e, yaralı sayısı ise 98,336'ya ulaştı.

Cenaze İşlemlerindeki Zorluklar

Ayrıca, açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçleri tarafından engellendiği için sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi. Bu durum, yaşanan trajediyi daha da derinleştiriyor.

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