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İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda son günlerdeki can kaybı 57'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:19
İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Baalbek ve Nebatiye'de Can Kayıpları

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerinden Nebatiye’de bulunan Tebnin Hastanesi çevresine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tebnin Hastanesi'nde meydana gelen bombardıman, hastanede büyük hasara yol açarken, Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yapılan gece saldırılarında ise 17 kişi daha hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı. Bu saldırılar sonucunda bölgedeki yıkımın boyutları büyük ölçüde arttı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saatte özellikle Baalbek kentine yapılan saldırılarda, 52 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Ancak yaşanan şiddetli çatışmalar sonrasında ölü sayısı 57'ye yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların oluşturduğu tahribat ve can kaybı hakkında güncel verileri aktarmaya devam ediyor.

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