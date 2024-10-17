İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırıları Artıyor

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerindeki dört beldeye yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, ordunun söz konusu bölgelerde tahliye çağrısı yapmasının ardından başladı.

Hedef Alınan Beldeler

İsrail ordusunun saldırılarının hedefinde, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek, Temnin el-Fevka, es-Seferi, Serin et-Tahta beldeleri ile güneyde bulunan Sur kentine bağlı el-Huş beldesi yer aldı. NNA haber ajansına göre, savaş uçakları Baalbek-Riyak yolu üzerindeki bir bina ile yukarıda belirtilen beldelerde iki ayrı bina bombardıman edildi.

Tahliye Çağrısı ve Sonuçları

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden bu dört beldenin tahliye edilmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucunda toplam 2,367 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 104'ünün çocuk, 194'ünün kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 11,088 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde düzenlenen bir hava saldırısında yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail bombardımanları nedeniyle binlerce kişi yerinden edilmiş durumda; göç dalgaları başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelere doğru devam ediyor. Lübnan hükümeti, 461,000'den fazla yerinden edilen kişinin Suriye'ye gitmek zorunda kaldığını bildirdi.

Bu durum, Lübnan'daki insani krizi derinleştirirken, çatışmalara dair gerilimin artacağı öngörülüyor.