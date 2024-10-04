İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıda iki Lübnanlıyı hayatını kaybettirdi. Lübnan haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Bint Cibeyl yakınlarındaki Hırbet Silm beldesinde bir evi hedef aldığını aktardı.

Gece Boyunca Saldırılar Sürdü

Ayrıca, gece yarısından önce Sur’a bağlı el-Burc eş-Şimali beldesinde meydana gelen saldırıda evlerde ciddi hasar oluştu. Sur'un el-Beyada beldesinde, Lübnan ordusuna ait karargaha yakın bir bölge de saldırıya uğrayarak yaralanmalara sebep oldu.

Sur’da bulunan ez-Zahira ve el-Bostan beldeleri de İsrail uçakları tarafından bombalandı, bu durum sivil halk arasında büyük endişelere yol açtı.

Can Kaybı ve Mülteci Krizi

Lübnan makamlarına göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplamda 1411 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'taki hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık roket ve füzelerle karşı koyarken, İsrail tarafında büyük can kaybı olduğuna dair bir rapor bulunmuyor.

Siviller arasında paniğe yol açan bombardıman nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güneyinden Beyrut’a ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra, çok sayıda kişi Suriye’ye kaçmak zorunda kaldı.